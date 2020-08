Met dit handigheidje heb je altijd een supersterk wachtwoord

,,Al je wachtwoorden veranderen is zo’n klus waar je nooit zin in hebt, maar waar je in 2020 niet meer aan ontkomt’', zegt Hofmans. ,,Vroeger hoorde je vooral dat wachtwoorden lang moesten zijn en gekke tekens moesten bevatten: dat klopt in zekere zin nog wel, maar een van de grootste gevaren van nu is dat je je wachtwoord hergebruikt. Het maakt niet uit hoe goed je wachtwoord voor Facebook is, als je dat ook gebruikt voor elke webshop waar je iets bestelt en die webshop wordt gehackt ben je de pineut.