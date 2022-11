Met dit trucje heeft je Android-telefoon altijd een frisse wallpaper

TikTok kan data Europese gebruikers doorsturen naar China

Persoonlijke gegevens van gebruikers van de populaire video-app TikTok kunnen door medewerkers in China bekeken worden. Dat schrijft TikTok in een update van de privacyvoorwaarden. Er zijn al langer zorgen over wat het Chinese moederbedrijf precies met de informatie doet.

