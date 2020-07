Metacritic laat gebruikersreviews van games pas 36 uur na release toe

‘TikTok in gesprek met Britse regering over komst hoofdkan­toor’

19 juli Het bedrijf achter de onder jongeren populaire videoapp TikTok is met de Britse regering in gesprek om het hoofdkantoor in Londen te vestigen. Dat meldt een ingewijde aan persbureau Reuters. TikTok wil met de verhuizing de steeds luidere kritiek pareren dat de app te nauwe banden heeft met de Chinese overheid via het Chinese moederbedrijf ByteDance.