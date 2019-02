Microsoft blijft bij beslissing om HoloLens-tech te leveren aan leger VS

Microsoft-ceo Satya Nadella verklaart tegen CNN transparant te zijn over het contract en in gesprek te willen blijven met medewerkers. ,,We hebben een principieel besluit genomen dat we geen technologie achterhouden voor instituten die democratisch gekozen zijn om de vrijheid waar we van genieten, te beschermen”, zei de Microsoft-topman.

De uit de kluiten gewassen zonnebril is in essentie een computer dat beschikt over een camerasysteem dat lengte, breedte, maar ook diepte in beeld brengt. De Hololens werkt met gebaren, commando’s en oogbewegingen.

Pacifisten

In een open brief keerden medewerkers van Microsoft, verenigd als ‘Microsoft Workers 4 Good’ zich tegen deze overeenkomst. Ze riepen op het contract op te zeggen en striktere ethische richtlijnen te hanteren. Volgens de medewerkers hadden technici die werkten aan de HoloLens, heel andere doelen voor ogen toen ze werkten aan de techniek en zien die zich nu geconfronteerd met het feit dat er verdiend wordt aan oorlogsvoering. Ook stellen ze dat het Microsofts missie is om mensen en organisaties meer te laten doen, maar ook om mensen meer goeds te laten doen. ,,We moeten er rekening mee houden wie we kracht geven en wat we hen in staat stellen om te doen”, staat in de open brief. Meer dan honderd Microsoft-medewerkers hebben de brief ondertekend.