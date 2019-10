Microsoft haalt miljardendeal Pentagon binnen

Microsoft troefde andere grote partijen als Amazon en Oracle af. Dat laatste bedrijf voerde ook een rechtszaak over de voorwaarden van het biedproces, die het verloor. Daarop trok het bedrijf zich terug. Ook IBM trok in een eerder stadium zijn bieding in.

Amazon favoriet

Amazon leek lang de favoriet om het miljardencontract binnen te slepen, ook omdat het al een lucratieve deal sloot met de inlichtingendienst CIA. Volgens de zakenwebsite Bloomberg is de keuze voor Microsoft politiek geïnspireerd, met name door president Donald Trump. Trump ligt al lang overhoop met Amazon-topman Jeff Bezos, die ook eigenaar is van de krant The Washington Post waarmee Trump regelmatig in de clinch ligt.

,,We zijn verbaasd over deze uitkomst’’, zegt Amazon-woordvoerder Douglas Stone tegen Bloomberg. Hij voegt daaraan toe dat het bedrijf ,,de duidelijke leider is in cloud-computerdiensten en een gedetailleerde beoordeling op basis van de biedingen zou duidelijk tot een andere conclusie leiden’’.

Volgens Bloomberg beraadt Amazone zich op juridische stappen tegen de uitkomst van het biedingsproces vanwege de mogelijke persoonlijke inmenging van Trump.

Kunstmatige intelligentie

Het cloudproject, JEDI gedoopt, moet het Pentagon ,,de nieuwe tijd binnenleiden’’, aldus de verklaring van het ministerie. Het project moet er onder meer voor zorgen dat het Pentagon nieuwe technologie zoals kunstmatige intelligentie gaat gebruiken. De nieuwe cloud moet verder grote hoeveelheden geheime data vastleggen en de oorlogsplanning en gevechtsmogelijkheden sneller maken.