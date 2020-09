Microsoft zet grote stap in console-oorlog en koopt gamestudio Bethesda voor 7,5 miljard dollar

Gigantisch trainings­cen­trum voor gamers opent in Utrecht: ‘Dit is een mijlpaal’

16 september Een van de grootste trainingscentra van Europa is vanaf nu geopend in Utrecht. Het in Nederland opgerichte Team Liquid nestelt zich in de gloednieuwe Alienware Training Facility. Het eerste kijkje achter de voordeur is indrukwekkend.