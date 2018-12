Miljoen volgers treuren om dood hoogbejaarde YouTubekok

Europa komt met plan voor meer kunstmati­ge intelligen­tie in EU

12:57 Europa moet veel meer geld en energie steken in de ontwikkeling én het gebruik van kunstmatige intelligentie. Dat is volgens de Europese Commissie nodig om de race met China en de VS niet te verliezen. De Commissie heeft in overleg met de lidstaten een actieplan opgesteld. Alle lidstaten worden geacht medio volgend jaar met een strategie te komen.