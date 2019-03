Miljoenen dollars aan digimunten spoorloos na dood van cryptobelegger

Om het vermogen buiten de grijpgrage vingers van het internet te houden, werden de Bitcoins, Ethers en Litecoins door Quadriga op een zogenaamde ‘cold storage’ gezet. Alle transacties werden volgens Geralds weduwe, uit veiligheidsoverweging gedaan vanaf één laptop. Uitgerekend van dat apparaat had alleen haar man, Gerry voor vrienden, het wachtwoord . Geen mens die meer bij de rekeningen kan. ,,De voorraad is niet toegankelijk en een deel is mogelijk verdwenen’’, liet Jennifer Robertson vorige maand al doorschemeren. Quadriga’s investeerders schreeuwden online moord en brand. ‘Oplichters’, klonk het. Aan de verklaring van het bedrijf, dat zei alles op alles te zetten om de rekeningen open te breken, werd openlijk getwijfeld. Zelfs bij het overlijden van Gerry tijdens een reis in India werden vraagtekens gezet.

Rekeningen geplunderd

Nog veertien crypto-accounts

Ook de beschuldigingen van investeerders dat Quadriga na Cottons dood nog transacties deed, lijken te kloppen. Er zijn aanwijzingen dat de beleggingsbaas naast die op zijn geblokkeerde laptop nog veertien andere accounts had die werden gebruikt op de cryptobeurzen. Er wordt nu onderzocht of die rekeningen werden gebruikt om de miljoenen weg te sluizen. Vooralsnog is totaal onduidelijk waar de knaken gebleven zijn.



Binnen de digitale valutawereld is de chaos rond Quadriga inmiddels een schandaal van proporties geworden. Het gonst van de geruchten. Een van vermoedens die bij benadeelde klanten leeft, is dat Cotton zijn dood in scene heeft gezet en er zelf met hun geld vandoor is gegaan. Zijn overlijden ten gevolge van de ziekte van Crohn, een doorgaans niet dodelijke darmaandoening, klinkt voor hen te onwaarschijnlijk om waar te zijn.



Boze klanten vrezen hun centjes nooit meer terug te zullen zien. Een van de grootste cryptobeurzen, Kraken, heeft zelfs een beloning uitgeloofd van 100.000 dollar (zo'n 88.000 euro) voor wie meer informatie heeft over de locatie van het geld. ,,We hopen al het verdwenen geld of een deel ervan terug te vinden’’, schrijft Kraken in een blog op de site. Ook wie tips heeft hoe de crypto's zijn verdwenen, wordt gevraagd zich te melden.