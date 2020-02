Miljoenen Israëlische stemmers slachtoffer van datalek in verkiezingsapp

Smartphone leidt ons heus niet zoveel af: ‘Wie zegt dat een boek lezen beter is?’

8:00 De smartphone? Daar moeten we als werkende Nederlanders zo snel mogelijk van afkicken. Door dat lichtgevende schermpje kunnen we ons nog maar moeilijk concentreren en krijgen we niets meer gedaan, toch? Dat valt te bezien. Onderzoeker Niklas Johannes stelt dat het best meevalt met de negatieve impact van de smartphone op ons werk.