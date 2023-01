Minder iPhones en Samsung Galaxy's in 2023: ‘Markt smartphones krimpt door inflatie’

,,Te midden van aanhoudende geopolitieke problemen, aanhoudende inflatie en de aanhoudende economische vertraging, verwachten we dat de smartphonemarkt in 2023 zal krimpen”, verklaarde Samsung-vicepresident Daniel Araujo in een toelichting op de definitieve kwartaalcijfers van zijn bedrijf. Ook denkt hij dat de al langer in moeilijkheden verkerende chipmarkt waarschijnlijk pas in de tweede helft van dit jaar een eerste herstel laat zien.