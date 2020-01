Minderjarige Nederlander aangeklaagd voor aanvallen op gameservers Ubisoft

VIDEO Toekomsti­ge risico’s 5G zijn groot raadsel

Door de komst van supersnel (5G) mobiel internet zullen Nederlanders aan meer mobiele straling worden blootgesteld. Nieuw onderzoek suggereert dat 5G vooralsnog veilig is. Het is alleen volstrekt niet te voorspellen of dat in de toekomst zo blijft.