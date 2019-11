Minecraft op mobiele platforms al dagenlang onspeelbaar door nieuwe update

Minecraft verscheen in 2011 en ging ruim 176 miljoen keer over de toonbank. Daarmee is het mogelijk de meest succesvolle PC-game aller tijden. De automatisch gegenereerde gamewereld bestaat uit allerlei verschillende blokken en is volledig aanpasbaar. Het spel is makkelijk om mee te beginnen, maar experts steken zo honderden uren in hun virtuele bouwwerken.