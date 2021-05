Moet je een smartwatch gebruiken om corona vast te stellen?

Een beetje moderne smartwatch kan zelfs je bloedzuurstofniveau meten, wat in theorie een manier is om het coronavirus bij jezelf te detecteren. Maar is het verstandig om daar op te vertrouwen?

Sinds een paar jaar zijn er smartwatches op de markt waarmee je kan meten hoeveel zuurstof er in je bloed zit. Dat geeft indirect een indicatie van hoe goed je eet en of je genoeg beweegt. Een laag bloedzuurstofniveau kan daarnaast komen doordat je besmet bent met het coronavirus.

Tweakers zette onlangs de beste smartwatches op een rij en vond dat de slimme horloges doorgaans best nauwkeurig waren in hun metingen. Dus rijst de vraag: is het een goed idee om deze cijfers in de gaten te houden om zo een eventuele coronabesmetting eerder vast te stellen?

‘Niet behulpzaam’

We vroegen het Prof. Dr. Annelies Verbon, internist-infectioloog aan het Erasmus MC. Zij is er duidelijk over:,,Als diagnostisch middel is een smartwatch niet behulpzaam.”

,,Een lage saturatie kan inderdaad een indicatie zijn van een besmetting met het coronavirus, maar het kan ook bij een heleboel andere longafwijkingen voorkomen.” Wie het puur om het coronavirus gaat, heeft dus niet per se heel veel aan een smartwatch.

Een gevaar voor mensen om je heen

Marieke Duiverman, longarts bij het UMCG, vervolgt: ,,Een eventuele afname aan zuurstof in het bloed komt pas voor in de longontstekingsfase van een besmetting, maar fase die vindt niet altijd plaats. Voor de longontstekingsfase komt de virusfase, waarin je hoest en proest en besmettelijk bent voor anderen. Dus als je wacht op een daling in je bloedzuurstofpeil, dan ben je niet alleen te laat, maar eigenlijk zelfs een gevaar voor de mensen om je heen.”

Al met al raadt Duiverman de smartwatch dus ook af als het gaat om corona snel detecteren. ,,Dat doen we gewoon met een pcr-test.”

Bij sport-weartable-maker Fitbit loopt een onderzoek naar het gebruik van de hartslag, hartslagvariabiliteit en ademhalingssnelheid om het coronavirus snel te detecteren. Daarover toont Dr. Duiverman zich ook skeptisch: ,,Ook die metingen kunnen wijzen op iets anders dan het coronavirus, dus een vervanging voor of aanvulling op de gewone pcr-test zijn ze in ieder geval nu nog niet.”

Zijn dergelijke sensoren dan helemaal nutteloos tegen corona?

,,Waar dergelijke meetinstrumenten wel een nut hebben,” vervolgt Verbon, ,,is bij het monitoren van coronapatiënten die genoeg hersteld zijn om naar huis te gaan, maar die nog niet helemaal van de ziekte af zijn.” In die gevallen kan een wearable snel alarm slaan als het misgaat. Daarbij is het wel zaak om een medisch goedgekeurd apparaat te gebruiken, dus daar helpt een smartwatch eigenlijk ook niet bij.

In een algemene zin gezond en fit blijven met behulp van een smartwatch is helaas ook geen garantie op een milder ziekbed, als je corona krijgt. Duiverman: ,,We zien soms gezonde, fitte mensen alsnog op de intensive care belanden met het virus”. Dat beeld beaamt Prof. Verbon ook: ,,Een van de eerste patienten in Italie die vorig jaar op de IC belandde, was een dertiger die halve marathons liep, maar met een betere conditie heb je wel meer reserves om een ernstige ziekte te doorstaan.” Omgekeerd vergroten zaken als overgewicht en roken het risico op een ernstig verloop wel.

Op hulp bij een gezonde levensstijl geen bezwaar

De smartwatch lijkt volgens deze twee professionals dus niet echt een uitgelezen hulpmiddel bij het coronavirus. Verbon stelt wel dat smartwatches ,,zeker een rol lijken te spelen in een gezondere levensstijl”, wat natuurlijk helpt tegen ziekte in het algemeen.

Ook Dr. Duiverman is positief over gezonder leven met smartwatches in een meer algemene zin: ,,Een gezondere levensstijl is altijd positief, ik denk dat elke zorgverlener dat wel wil zien.”