Moet je tracking van apps accepteren en wat zijn de gevolgen?

Apple heeft met zijn nieuwste update voor de iPhone een belangrijke aanpassing doorgevoerd. Vanaf nu moeten apps toestemming vragen of ze je mogen tracken. Tracking betekent in dit geval niet dat deze apps je locatie willen zien, maar draait allemaal om gepersonaliseerde advertenties.

Specifiek vragen apps toestemming tot de ‘Identifier For Advertisers’. Dat is een unieke en willekeurige code die los staat van je Apple-account, waarin jouw smartphonegedrag wordt opgeslagen. Dat gaat bijvoorbeeld over welke apps jij installeert, je zoekopdrachten en of je op advertenties tikt. Deze informatie kan met adverteerders worden gedeeld zonder je identiteit vrij te geven.

Die informatie wordt vervolgens gebruikt om gerichte advertenties te sturen. Heb je bijvoorbeeld eerder op de advertentie voor een babywagen geklikt en gezocht op een auto, dan is er een grote kans dat je in de toekomst reclame voor een autostoeltje te zien krijgt.

Instellingen

Het was in vorige versies van iOS al mogelijk om in de instellingen aan te geven dat je smartphonegedrag niet gebruikt mag worden voor gepersonaliseerde advertenties. Sinds iOS 14.5 wordt tracking vanuit de instellingen naar de voorgrond gebracht.

Open je een app die deze informatie wil hebben, dan krijg je vanaf nu een melding met de vraag of de app je activiteit mag volgen in apps en op websites van andere bedrijven. Vervolgens kun je kiezen voor ‘Vraag app om niet te tracken’ of ‘sta toe’.

Het is ook mogelijk om geen enkele app toe te staan jou te tracken. Daarvoor ga je in het instellingenmenu van iOS naar ‘Privacy’ en dan ‘Tracking’. Daar zet je het schuifje met ‘Sta trackingverzoeken van apps toe’ naar grijs. Dan krijg je dus ook geen meldingen over tracken meer.

Gevolgen

Van de grote techbedrijven wordt voornamelijk Facebook getroffen door het blokkeren van tracking, omdat diens verdienmodel draait om het aanbieden van gepersonaliseerde advertenties. Het bedrijf vraagt zijn gebruikers daarom om tracking toe te laten. Facebook stelt de informatie te gebruiken om advertenties te tonen die meer gepersonaliseerd zijn, Facebook gratis te houden en bedrijven te steunen die afhankelijk zijn van advertenties om klanten te bereiken.

Hoewel het onwaarschijnlijk is dat Facebook gebruikers in de toekomst laat betalen voor het gebruik van het sociale netwerk, kan deze aanpassing van Apple zeker kleine bedrijfjes raken. Die gebruiken advertenties op Facebook om hun producten gericht naar hun doelgroep te sturen.

Los van je persoonlijke informatie

Het kan niet ontzettend veel kwaad om tracking toe te laten. Je advertentieprofiel staat los van je persoonlijke informatie, zodat adverteerders je gedrag niet met jou als persoon kunnen koppelen.

Besluit je tracking niet toe te laten, dan krijg je op de korte termijn minder gepersonaliseerde advertenties te zien. Op die manier voel jij je waarschijnlijk minder snel verleid om op een advertentie te tikken. Wat de gevolgen op de lange termijn zijn, is nog onduidelijk. Apple zorgt met deze aanpassing in ieder geval voor een grote verandering in de online advertentiemarkt.

