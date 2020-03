Monica Geuze ontmoette nieuwe vriend op dating-app voor succesvolle mensen

De eerste aflevering begint op de bank bij Monica (24), waar ze emotioneel vertelt over haar breuk met Lars Veldwijk. Ze gingen zonder ruzie uit elkaar, maar hij voetbalt en woont nu ver weg in Zuid-Korea. ,,We komen er niet uit”, vertelt ze. ,,Misschien heeft het gewoon tijd nodig, maar nu is het niet gezellig. Het feit dat hij weg is, vind ik voornamelijk voor Zara-Lizzy erg.”



Monica zegt het lastig te vinden dat ze er een jaar alleen voor staat. ,,In mijn eigen optiek was co-ouderschap altijd de ideale oplossing.” Inmiddels heeft ze ervoor gekozen verder te gaan met haar leven. Ze is weer aan het daten, nu met de 29-jarige Robbert. ,,Ik heb nog nooit iemand zo leren kennen", vertelt ze over de speciale dating-app waarop ze hem ontmoette.



Die app is speciaal ontwikkeld voor ‘succesvolle mensen’. Om erop te mogen, is er een strenge selectieprocedure. Zo gingen jarenlang geruchten dat Magic Mike-acteur Channing Tatum erop te vinden was, maar of dat echt zo is, is onduidelijk. Wat Robbert precies doet, is eveneens onduidelijk. Maar in de aflevering vertelt een vriendin van Monica dat ze hem kende, omdat hij haar had geholpen met het zoeken naar winkelpanden. Mogelijk werkt hij dus in het vastgoed.