Musical over prinses Diana krijgt première op Netflix

Het is voor het eerst dat een Broadway-productie eerst op televisie te zien is en daarna pas in het theater. De première stond eigenlijk voor 31 maart gepland, maar daar moest een streep door vanwege de coronacrisis. Vlak voor New York op slot ging, werd nog wel een aantal try-outs opgevoerd. De musical heeft inmiddels een nieuwe openingsdatum: 25 mei 2021.



Diana vertelt over het leven van de Britse prinses, die haar sprookjeshuwelijk met prins Charles uiteen zag spatten en sinds haar toetreding tot de koninklijke familie dagelijks de voorpagina's van de Britse tabloids haalde. In 1997 kwam Lady Di om het leven door een noodlottig ongeval in Parijs.



Het stuk, met Jeanna de Waal in de hoofdrol, wordt voor Netflix zonder publiek opgenomen in het Longacre Theater. Wanneer Diana op de streamingdienst verschijnt, is nog niet bekend.

Eerder dit jaar boekte Netflix’ concurrent Disney+ veel succes door de hitmusical Hamilton online beschikbaar te maken.