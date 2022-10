Musk: ‘Ik betaal duidelijk te veel voor Twitter’

Neemt Elon Musk Twitter wel of niet over? ‘Deze soap verdient een serie op Netflix’

Ging Elon Musk te ver in zijn pogingen om eerst Twitter over te nemen en de deal vervolgens terug te draaien? De federale autoriteiten in de VS willen graag het antwoord weten op die vragen en doen onderzoek naar het gedrag van de rijkste man ter wereld. ,,Deze overnamesoap verdient een serie op Netflix.’’

14 oktober