Nauwelijks meer laadtijden: ‘Playstation 5 is tien keer sneller dan PS4 Pro'

Oud-veilig­heids­baas Facebook: Zuckerberg moet functie neerleggen

11:46 Alex Stamos, de voormalige beveiligingstopman van Facebook, is ervan overtuigd dat Mark Zuckerberg zijn functie als ceo van Facebook moet neerleggen. De oud-medewerker zei dat op een technologiebeurs in het Canadese Toronto. Stamos verliet het sociale medium in augustus 2018.