Nederland levert mysterieuze Oekraïense hacker uit aan VS

Nederland heeft een hacker uit Oekraïne uitgeleverd aan de Verenigde Staten. De man werd in oktober vorig jaar opgepakt in een onbekende plaats in Nederland.

Over het hoe en waarom is nog veel onduidelijk. De hacker werd in het geheim aangeklaagd, maar dat wordt nu pas naar buiten gebracht door het Amerikaanse ministerie van Justitie. Het is niet bekend waarom de man in Nederland was toen hij op 19 oktober 2018 werd gearresteerd.

Geloofwaardige nepadvertenties

Oleksii Petrovitsj Ivanov (31) zou miljoenen computers over de hele wereld jarenlang hebben besmet met schadelijke software via advertenties waar mensen op klikten, zogeheten malvertising.

Ivanov zou zich, samen met zijn handlangers, hebben voorgedaan als adverteerder. Ze zetten zelfs nepbedrijven met nepwebsites op om geloofwaardig over te komen. Ze lieten nepadvertenties plaatsen op sites van webwinkels, nieuws- en entertainmentsites. Als iemand op zo'n advertentie klikte, werd de gebruiker doorverwezen naar schadelijke software zonder dat hij of zij dat in de gaten had.

Leger van gekaapte computers

Als de schadelijke software eenmaal op een computer was geïnstalleerd, kon het systeem van buitenaf worden bestuurd. Ivanov zette deze besmette computers in om, met een leger van andere gekaapte apparaten, cyberaanvallen uit te voeren. De Oekraïense hacker zou actief zijn tussen oktober 2013 en mei 2018. De nepadvertenties van Ivanov zouden meer dan 100 miljoen keer zijn bekeken.

De VS heeft in het onderzoek nauw samengewerkt met het Team High Tech Crime van de Nederlandse politie. Ook heeft de Britse politie geholpen bij het onderzoek. Ivanov is afgelopen vrijdag voorgeleid en zit nu vast in New Jersey.