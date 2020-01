Nederlander (22) opgepakt voor aanbieden 12 miljard inlognamen en wachtwoorden

Saillant detail is dat de beheerders van WeLeakInfo in eerste instantie niet in de gaten hadden wat er aan de hand was. Op Twitter lieten ze weten de technische problemen op de site ‘te onderzoeken’.

Professionele apparatuur

De arrestatie van de jonge Arnhemmer is het gevolg van een samenwerking tussen de National Crime Agency (Verenigd Koninkrijk), de FBI, het Bundeskriminalamt (Duitse recherchedienst) en de Nederlandse politie. De politie heeft na de arrestatie twee woningen in Arnhem doorzocht. In de woning van de verdachte werd professionele apparatuur aangetroffen die het mogelijk maakte de aangeboden diensten via de website WeLeakInfo.com te verlenen.

Cybercrime

Volgens de politie is de Arnhemmer in elk geval betrokken bij het bezitten en aanbieden van gestolen gebruikersnamen en wachtwoorden. Hij heeft een ‘faciliterende rol’ als het gaat om cybercriminaliteit. De teamleider van het cybercrimeteam geeft aan dat juist dit soort figuren een belangrijke schakel zijn bij het aanpakken van cybercriminelen.



In het kader van het onderzoek is ook een 22-jarige man uit Noord-Ierland aangehouden. Wat zijn rol is, is nog niet duidelijk. Het onderzoek is nog niet klaar. Volgens de politie opereren cybercriminelen vaak grensoverschrijdend en wisselen ze regelmatig van server. Om die reden wordt bij de aanpak van dit soort criminaliteit vaak met partijen in het buitenland gewerkt. De overheid draagt hier een steentje aan bij en investeert in opsporing en wetenschappelijk onderzoek.