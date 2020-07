Nederlanders verstoken record aan mobiele data

In de eerste maanden van het jaar hebben Nederlanders met hun smartphone en andere mobiele apparaten 214 miljard megabyte verbruikt. Het is voor het eerst dat de ‘grens’ van 200 miljard in één kwartaal werd doorbroken.

Het record blijkt uit de vanmorgen verschenen Telecommonitor van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Verbruikten Nederlanders vorig jaar tussen januari en eind maart nog 159 miljard MB aan mobiele data, dit jaar steeg dat naar 214 miljard MB. Dat is een toename van 34,5 procent. Van de 214 miljard MB verliep 200 miljard MB over het 4G-netwerk, de rest over het oudere 3G.

In hoeverre de medio maart ingegane lockdown het verbruik heeft opgestuwd, is onduidelijk. Het heeft ongetwijfeld geholpen, maar de ACM houdt het niet specifiek bij. Ook het aantal mobiele aansluitingen piekte: eind maart waren er liefst 20.257.000 simkaarten, 4 procent meer dan een jaar eerder.

Internet der dingen

De groei in mobiele data gaat ten koste van de traditionele telefoon. Het aantal gespreksminuten daalde het eerst kwartaal van dit jaar naar 340 miljoen belminuten. Dat waren er vorig jaar in dezelfde periode nog 430 miljoen. Het aantal sms’jes kelderde met tien procent.

Ondertussen krijgt het internet of things steeds meer vorm. Het aantal slimme apparaten dat via een internetaansluiting met elkaar communiceert - van rookmelders tot slimme energiemeters en alarmsystemen - groeit explosief. Het aantal machine to machine-aansluitingen steeg met liefst 35 procent naar ruim 7 miljoen.

Quote Nederland telt voor het eerst meer dan 20 miljoen mobiele aansluitin­gen Telecommonitor ACM

Van de drie grote providers is T-Mobile, inclusief het overgenomen Tele2, de grootste. Liefst de helft van alle in ons land verbruikte data loopt over het netwerk van T-Mobile. KPN's marktaandeel op basis van mobieldataverbruik ligt tussen de 20 en 25 procent, dat van VodafoneZiggo tussen de 15 en 20 procent.



Tekst gaat verder na de foto

Volledig scherm Het dataverbruik neemt nog steeds explosief toe © ANP XTRA

Gecombineerde abonnementen

Steeds meer consumenten maken overigens gebruik van gecombineerde bundels tussen mobiel en vast internet, vaak ook aangevuld met televisie en vaste telefonie. Het aantal vast-mobiele bundels lag in het eerste kwartaal van dit jaar op 2,76 miljoen, een stijging van 8 procent. VodafoneZiggo en KPN spinnen daar het meest garen bij. VodafoneZiggo bezit namelijk het grootste marktaandeel qua breedbandinternet (45-50 procent), gevolgd door KPN met 40-45 procent.



T-Mobile is hier slechts derde met tussen de 10-15 procent. Het concern heeft een veel minder omvangrijk vast netwerk dan KPN en VodafoneZiggo. Bijna 7,5 miljoen van de ruim 8 miljoen huishoudens in ons land is aangesloten op internet. 47 procent via de kabel, 34 procent via het koper van KPN en bijna een vijfde via glasvezel. De helft van de Nederlandse huishoudens beschikt over een snelle verbinding van 100 Megabit per seconde.