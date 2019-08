‘Nederlands bedrijf betrokken bij malafide bitcoinadvertenties met BN’ers’

Het netwerk maakt gebruik van freelancers die volgens Brandpunt het vuile werk mogen opknappen. Zij zetten de advertenties met foto's van John de Mol, Duncan Laurence en andere BN'ers op Facebook. Na de klik komt een bezoeker op een nepsite van bijvoorbeeld NU.nl of deze site, waar de BN’er vertelt over een ‘waanzinnig investeringsplatform.’



Mensen die voor de oplichtingstruc vallen maken geld over en zien dat vervolgens nooit meer terug. De freelancers krijgen met elk slachtoffer een bonus van honderden dollars overgemaakt. Brandpunt ontmaskerde één van die freelancers. Het gaat om een 31-jarige man uit Zagreb die in juli nepadvertenties maakten met foto's van Jort Kelder.

Wereldwijd

Volledig scherm © ANP Kippa De bedrijven die zijn aangesloten bij het netwerk zitten verspreid over de hele wereld. ,,India, Oekraïne, Israël, Tsjechië en de Verenigde Staten, maar eentje zit gewoon in Utrecht: VIP Response B.V. Het bedrijf heeft naar eigen zeggen ongeveer 15 werknemers in dienst en is eigendom van een 33-jarige in Maarssen geboren ondernemer‘’, schrijft Brandpunt+.

Nederlanders zijn een geliefd doelwit voor de oplichters. De advertenties worden in ons land relatief vaak aangeklikt. De freelancers krijgen daarom meer geld voor Nederlandse kliks: zo’n 600 dollar per oplichting. De callcenters zelf verdienen per slachtoffer zo’n 3.000 dollar.

Rechter

John de Mol en Jort Kelder zijn al naar de rechter gestapt. De Mol had via een kort geding geëist dat Facebook de advertenties meteen verwijdert, maar die stelde dat het zo eenvoudig niet werkt. De rechter vroeg hen in gesprek te gaan om er alsnog onderling uit te komen. Beide partijen vroegen onlangs om uitstel van het vonnis, zo meldde een woordvoerder van De Mol.