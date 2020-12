Nederlands kunstwerk Urban Sun doodt coronavirus: ‘Voor het welzijn van de mensheid’

Met het kunstwerk Urban Sun wil de Nederlandse kunstenaar Daan Roosegaarde het mogelijk maken om mensen in een virusvrije ruimte samen te brengen. ,,De eerste Urban Sun ruimt het coronavirus in openbare ruimtes op", deelt Studio Roosegaarde in een bericht op Twitter. ,,Hiermee draagt het bij aan het welzijn van de mensheid.”

De lichtinstallatie is volgens Roosegaarde geïnspireerd door wetenschappers die hebben bewezen dat 99,9 procent van het coronavirus kan worden vernietigd met uv-c-licht dat een golflengte van 222 nanometer (nm) heeft. Dit blijkt uit wetenschappelijk onderzoek gepubliceerd op Nature.com.

Quote Door middel van wetenschap en design willen we de wereld om ons heen verbeteren Daan Roosegaarde

Voor het doden van virussen en bacteriën, in bijvoorbeeld ziekenhuizen, wordt over het algemeen licht met een golflengte van 254 nanometer ingezet. Omdat deze golflengte schadelijk is voor de huid en ogen, wordt dit licht enkel gebruikt als niemand zich in de ruimte bevindt. Licht met een golflengte van 222 nanometer is daarentegen niet schadelijk voor de gezondheid en kan wel ingezet worden wanneer mensen in dezelfde kamer als de lichtinstallatie zijn.

Veiligere sociale ontmoetingen

Licht kan er volgens Roosegaarde dus voor zorgen dat mensen weer bij elkaar kunnen komen tijdens de pandemie. ,,Ik vind het ontzettend belangrijk dat er weer een manier komt om elkaar in de armen te sluiten”, zegt de Nederlander. ,,Door middel van wetenschap en design willen we de wereld om ons heen verbeteren.”



Voor het project heeft hij de handen ineen geslagen met andere partijen. ,,We hebben met een team van ontwerpers, ingenieurs en experts gewerkt aan deze eerste Urban Sun", vertelt Roosegaarde. ,,Met de Urban Sun kunnen we voor veiligere sociale ontmoetingen zorgen in openbare ruimtes. Wij zijn de architecten van ons nieuwe normaal.”



Studio Roosegaarde wilde verder nog geen commentaar geven op het project en kon nog niet bevestigen waar en wanneer de lichtinstallatie voor het eerst in gebruik wordt genomen. Meer informatie wordt begin volgend jaar bekend gemaakt.

Lees verder onder de tweet

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Innovatieve kunst

Roosegaarde staat bekend om zijn innovatieve kunstwerken. Zo ontwierp hij een Smog Free Tower van zeven meter hoog, waarmee luchtvervuiling uit de lucht gehaald kan worden. ,,Echte schoonheid is geen Louis Vuitton-tas of een Ferrari, maar schone lucht en energie", zei Roosegaarde eerder over het project. Inmiddels heeft hij ook een Smog Free Bicycle ontworpen, die vervuilde lucht opneemt en schone lucht ‘uitstoot’.



Andere projecten van de kunstenaar zijn onder meer Windvogel, vliegers die groene energie opwekken, en het Van Gogh Path, een lichtgevend fietspad dat is geïnspireerd op Van Gogh's Sterrennacht.

Volledig scherm Daan Roosegaarde houdt smogdeeltjes vast die zijn verzameld door de Smog Free Tower. © REUTERS

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.