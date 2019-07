Nederlandse Fortnite-gamers kunnen dit weekend multimiljonair worden

Fortnite-professionals, waaronder veel tieners, maken dit weekend kans om in een klap multimiljonair te worden. Bij het wereldkampioenschap van het populaire schietspel in New York is zo’n 30 miljoen dollar te verdelen. De winnaar neemt drie miljoen mee naar huis. Onder de deelnemers doen ook vier Nederlanders mee.

Het is het grootste spel op aarde met zo’n 250 miljoen spelers. De ‘battle royale’-game , een genre waarbij één speler het moet opnemen tegen 99 anderen, is niet meer weg te denken uit het leven van veel, vooral jonge, gamers. Grote kans dat er thuis aan de eettafel wordt gekletst over Victory Royale, drumguns en v-bucks. Een wereldkampioenschap kan dan natuurlijk niet ontbreken.

Dit weekend komen 200 spelers in actie voor die gigantische prijzenpot. De gamers hebben zichzelf eerst moeten kwalificeren voor een plekje in het stadion van New York. Dat gebeurde het afgelopen jaar in tien weekenden, waar volgens de ontwikkelaar 40 miljoen (!) mensen aan meededen.

Van die 40 miljoen spelers zijn er 200 uitgenodigd die ten strijde trekken voor een publiek van zo’n 22.500 man. Online kijken er nog eens honderdduizenden, zo niet miljoenen mensen mee. Bovendien hebben die 200 gamers alleen al met de kwalificatie een lekker zakcentje verdiend. Ze krijgen gegarandeerd 50.000 dollar, maar iedereen komt natuurlijk voor die magische hoofdprijs van 3 miljoen dollar.

Wimbledon

Dat is overigens - vooralsnog - de hoogste prijzenpot in e-sports ooit. Ter vergelijking: het is ook véél meer dan bijvoorbeeld de winnaar van Wimbledon krijgt. De kanshebbers zijn vooral tieners, waaronder de 14-jarige Kyle Jackson. De Brit wordt getipt als winnaar van het toernooi. Hij speelt zelf zo’n 8 tot 10 uur per dag, zegt hij tegen de BBC.

Overigens kan Fortnite de titel van grootste prijzenpot bij een toernooi niet lang vasthouden. The International zal later dit jaar een geschatte prijzenpot van zo’n 33 miljoen hebben. Het winnende team neemt dan zeker 13 miljoen dollar mee naar huis.