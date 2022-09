Nederlandse online gokker verliest gemiddeld 153 euro per maand

Online gokbedrijven verdienen goed geld in Nederland. Spelers gaan maandelijks per spelaccount voor 153 euro het schip in, blijkt uit nieuwe cijfers van de Kansspelautoriteit.

Zaterdag is het precies een jaar geleden dat online gokken in Nederland na een jarenlange discussie legaal werd. Toezichthouder de Kansspelautoriteit (Ksa) heeft ter gelegenheid wat interessante feiten en cijfers op een rij gezet.

De gokmarkt opende op 1 oktober 2021 met tien legale aanbieders, waaronder Holland Casino, de Nederlandse Loterij (Toto), Betcity en Kansino. Een jaar verder zijn dat er al 22. Daarbij zitten ook internationale gokbedrijven als Unibet.

De legale bedrijven bereiken flinke aantallen Nederlanders. In juli waren er al 1,3 miljoen spelaccounts aangemaakt. Het aantal accounts waar daadwerkelijk mee werd gespeeld is flink lager en bedroeg die maand 563.000. Hoeveel Nederlanders online een gokje wagen, blijft volgens de Ksa lastig te zeggen. Spelers kunnen namelijk bij meerdere aanbieders een account bezitten.

Serieuze bedragen

Het huis wint uiteindelijk altijd, is het adagium in de casinowereld. Dat geldt online evengoed. Gemiddeld gingen spelers maandelijks voor 153 euro per account het schip in.

Duidelijk is dat er inmiddels serieuze bedragen in de online kansspelmarkt omgaan. In het eerste halfjaar van 2022 speelden Nederlanders maandelijks voor tussen de 75 miljoen en 90 miljoen euro bij legale aanbieders. In juli was dat 86 miljoen euro. Ondanks dat het aantal online gokbedrijven met een vergunning gedurende dit jaar geleidelijk groeide, steeg dat bedrag niet.

Volledig scherm Veel Nederlanders stoorden zich afgelopen jaar aan de stortvloed aan gokreclames. De regels zijn nu flink aangescherpt, zo mogen bekende voetballers niet meer optreden in spotjes. © ANP

Risicovol speelgedrag

Met het legaliseren van online gokken wilde de overheid voorkomen dat Nederlanders nog langer illegaal bij schimmige buitenlandse sites zouden spelen zonder enige vorm van controle. Legale aanbieders moeten spelers juist actief monitoren en bij risicovol speelgedrag aan de bel trekken.

Dat lijkt goed te lukken. 85 procent van de online gokkers speelt bij een legale aanbieder, blijkt uit onderzoek van de Ksa. Het vooraf gestelde doel van de toezichthouder om uiteindelijk acht op de tien spelers legaal te laten spelen is daarmee het eerste jaar al gehaald.

Online gokkers weten ondertussen het zogenaamde Centrale register uitsluiting kansspelen (Cruks) steeds beter te vinden. Spelers kunnen zich uit zelfbescherming bij dit register aanmelden en vervolgens een speelverbod van een halfjaar krijgen, zowel voor online als in een fysiek casino. Afgelopen maand hadden 23.000 mensen dat al gedaan. Spelers kunnen ook door online aanbieders of familieleden voor dat register worden aangemeld.

Het Loket Kansspel, dat hulp en ondersteuning bij gokproblemen biedt, is een stuk minder bekend. Afgelopen kwartaal werd er slechts 539 keer contact gezocht door spelers.

Volledig scherm Sinds online gokken mag, worden we overspoeld met reclames die ons het online casino in willen lokken. De Tweede Kamer eist dat het kabinet een einde maakt aan de stortvloed aan gokreclames. © Videostill

Reclamestortvloed

Het aantal reclames is intussen ingeperkt. Veel Nederlanders ergerden zich na opening van de online gokmarkt aan de stortvloed aan gokreclames. Daarop greep de politiek in - vanaf 1 januari 2023 worden reclames steeds verder beperkt - en kwam ook de branche met een strengere zelfregulering. Bekende voetballers en BN’ers mogen sinds 30 juni ook niet meer in de uitingen te zien zijn.

Gevolg is dat het aantal spotjes ondanks steeds meer aanbieders niet is gegroeid, constateert de Ksa. Het reclamebudget per legaal gokbedrijf is fors gedaald.

De naamsbekendheid van gokbedrijven is mede daardoor nog niet hoog. Bijna zeven op de tien Nederlanders kunnen desgevraagd geen bedrijf noemen. Holland Casino en Toto - al lang actief in Nederland - zijn het bekendst.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: