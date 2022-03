Nederlandse pionier van de quantumcomputer weg bij Microsoft

TU-hoogleraar Leo Kouwenho­ven onder vuur na fouten publicatie

De TU Delft krijgt deze week nog te horen of haar hoogleraar Leo Kouwenhoven wel of geen fraude heeft gepleegd in zijn publicatie over het bestaan van zogeheten majorana-deeltjes. De uit Pijnacker afkomstige Kouwenhoven werd met deze ‘ontdekking’ wereldberoemd.

2 maart