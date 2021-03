Nederlandse smartwatch moet patiënten met een psychose helpen

Wat schreef Jacques in 1697 aan zijn neef? Verzegelde brief eindelijk te lezen door nieuwe technolo­gie

2 maart Met een nieuwe technologie is het een internationaal onderzoeksteam gelukt om een verzegelde brief uit de zeventiende eeuw digitaal te lezen. De brief is onderdeel van de Brienne Collectie van museum Beeld en Geluid in Den Haag.