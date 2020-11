Nee, Simba1! is geen veilig wachtwoord: ‘Criminelen proberen dat als eerste uit’

Advocaat: Zwarte markt rondom voetbalga­me FIFA kan ontwikke­laar EA redden in hoger beroep

10 november FIFA-ontwikkelaar EA is bepaald niet kansloos tijdens het hoger beroep over ‘illegale gokelementen’ in de populaire voetbalgame. Dat zegt Advocaat René Otto, gespecialiseerd in de juridische aspecten van games. De Nederlandse Kansspelautoriteit (KSA) eist dat EA de zogenaamde FIFA Packs uit het spel haalt, op straffe van 500.000 euro boete per week.