Nemo weigert drie iMacs van 6 euro terug te geven aan MediaMarkt: ‘Kom maar op met die rechtszaak’

Dutch League Es­ports-team Rotterdam wint eindelijk in Nederland­se League of Le­gends-competitie

14:30 In speelronde 6 van de Dutch League is het mCon esports Rotterdam eindelijk gelukt om een overwinning binnen te slepen. Na zes opeenvolgende nederlagen werd dinsdagavond Echo Zulu verslagen. MCon-speler Simon ‘Seem’ Berkulo is euforisch: ,,Een grote last die van onze schouders valt.”