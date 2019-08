Netflix, Videoland en nu Disney: de strijd om je televisie neemt toe

Het verhaal is bekend: weigerden Nederlanders lange tijd extra te betalen voor premiumkanalen en content naast hun gewone kabelabonnement, de komst van Netflix eind 2013 veranderde het tv-landschap definitief. Iedereen kent het begrip bingewatchen, vier miljoen huishoudens streamen wekelijks hun favoriete programma's. Drie miljoen doen dat bij Netflix, wereldwijd heeft de dienst al ruim 150 miljoen abonnees.



Disney eist nu ook een deel van de koek op. De entertainmentgigant lanceert op 12 november Disney+ en Nederland krijgt de primeur: met thuisland VS en Canada behoren we tot de eerste drie landen waar de nieuwe dienst van start gaat. Dat Disney Nederland uitkiest is minder bijzonder dan het lijkt, stelt Ennèl van Eeden van PwC’s entertainment & media-adviestak. ,,Nederland bezit een zeer goede digitale infrastructuur, bovendien staan we open voor nieuwe technologie. Nederland wordt niet voor niets vaak als testmarkt gebruikt.’’ Disney heeft bovendien het megasucces van Netflix hier gezien.



