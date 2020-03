Neuzen in het Van Gogh Museum of wandelen door Londen vanuit je luie stoel

Aan de wandel!

Nee, in polonaise de natuur in trekken alsof het tweede paasdag is, dat is in tijden van social distancing géén goed idee. Bovendien maken de dieren zich sowieso uit de voeten bij al dat volk op de been. Speciaal daarvoor is de webcam uitgevonden.



Met wat geluk spot je een edelhert of een wild zwijn op de site hogeveluwe.nl. Vogelaars kunnen ongegeneerd binnen én buiten gluren naar de nestcams op vogelbescherming.nl/beleefdelente, met als breaking news ‘tweede ei bij de ooievaars’ en ‘eerste prooi bij de steenuilen’.