Niet Nintendo, maar dit (onbekende) gamebedrijf is de grootste van de wereld

miljardenomzetTiMi Studios, de maker van populaire videogames zoals Honor of Kings en de mobiele versie van schietspel Call of Duty, heeft in het coronajaar 10 miljard dollar omgezet. Dat melden ingewijden aan persbureau Reuters. Daarmee zou het gamesbedrijf volgens de bronnen het grootste van de wereld zijn.

TiMi is onderdeel van de Chinese techgigant Tencent, dat ook bekend is van de chatapp WeChat en actief is in de fintech-sector. Het geld kan TiMi Studios gebruiken om het ontwikkelen van alleen mobiele games te ontstijgen en direct de strijd aan te gaan met andere grote ontwikkelaars die spellen maken voor op de pc, maar ook voor spelcomputers zoals Sony's PlayStation, Nintendo's Switch en Microsofts Xbox.

Tijdens de coronacrisis deden gamesontwikkelaars goede zaken. Door de wereldwijde lockdowns werden veel meer spellen en spelcomputers verkocht, omdat mensen meer aan huis gekluisterd waren.

Originele content

Tencent is al langer bezig de games-tak van het bedrijf uit te breiden. Veel grote studio's kloppen al bij Tencent aan om de spellen die voor de pc of de spelcomputer zijn gemaakt om te bouwen naar mobiel. Tencent opende daarom vorig jaar al twee nieuwe games-studio's in de Verenigde Staten, Lightspeed en Quantum, beide in Los Angeles. Ook TiMi krijgt een nieuwe studio. Zo hoopt het techbedrijf originele content te maken voor een wereldwijd publiek.

Op termijn wil Tencent dat de helft van de gamesinkomsten uit het buitenland komt. In het vierde kwartaal van 2019, waarvan de meest recente cijfers zijn, behaalde Tencent al bijna een kwart van de gamesinkomsten uit andere landen dan thuisland China. Vorige week meldde Tencent dat het in totaal ruim 23 miljard dollar had omgezet in 2020 met de verkoop van onlinegames. Met name het vierde kwartaal, waarin de feestdagen vielen, was goed voor de omzet. Toen zette Tencent bijna een derde meer om in de onlinegamestak.

Tencent vermeldde niet hoeveel elke studio afzonderlijk had verdiend. De studio's opereren onafhankelijk van elkaar en concurreren dus ook met elkaar. Volgens de bronnen zou TiMi goed zijn voor 40 procent van de game-omzet van Tencent.