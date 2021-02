Nieuw record voor bitcoin nadat Mastercard belooft transacties met cryptomunten toe te laten

De financiële dienstverlener zal transacties met bepaalde cryptomunten toelaten en is daarvoor in contact met centrale banken die aan eigen digitale munteenheden werken, zo meldde een verantwoordelijke bij Mastercard op een blog. Bitcoin, de oudste en meest bekende cryptomunt, kreeg vleugels na de aankondiging.

Eerder deze week had Tesla een soortgelijke aankondiging. Tesla kocht voor 1,5 miljard dollar aan bitcoin en zei dat klanten in de toekomst met de cryptomunt zullen kunnen betalen.

Elon Musk

Elon Musk, de innovatieve baas van Tesla, volgt MicroStrategy, een Amerikaanse onderneming die in december 650 miljoen dollar ophaalde bij beleggers en dat geld in bitcoin stak. Het onderstreept maar weer eens dat er momenteel grote stappen worden gezet met de bitcoin, de cryptomunt die in 2008 ontstond. In de jaren 2017/2018 was er een stijging naar 20.000 dollar. Daarna zakte de waarde weer in.