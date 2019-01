Nieuw virus op Messenger: ‘Opgelet als je video toegestuurd krijgt’

Wie in de val trapt, ziet de video ook doorgestuurd worden naar alle vrienden op de sociaalnetwerksite. En zo verspreidt het virus zich steeds verder. ,,Als je op de video klikt, krijg je spyware binnen”, bevestigt beveiligingsexpert Nico Cool in Het Nieuwsblad. ,,De hackers kunnen zo gegevens van je computer stelen, zoals contacten of documenten.”

Wat kan je doen?

Denk eerst en vooral goed na voor je een video opent. ,,Je moet alert zijn en nadenken of het wel realistisch is.” De methode die de hackers gebruiken is vergelijkbaar met phishing, aldus nog Cool. De internetcriminelen misleiden je om zo veel mogelijk persoonlijke gegevens van je vast te krijgen zonder dat jij het doorhebt. Wat je ook kan doen, is even in het gesprek vragen of het wel echt is.