Nieuwe heup of knie? Robotarm Mako doet de operatie: ‘Patiënt is sneller én pijnvrij ter been’

Straks kun je op steeds meer plekken in het Groene Hart een prik tegen corona halen

8 maart Op steeds meer plekken kunnen inwoners van het Groene Hart straks een prik halen tegen corona. Nu al is dat mogelijk in een tennishal in Alphen en een sporthal in Gouda. In april wordt ook gevaccineerd in Woerden, Bergambacht en de gemeente Zuidplas.