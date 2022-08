Nieuwe laptop voor het volgende schooljaar? Dit is de beste voor hooguit 500 euro

Nog even en het nieuwe schooljaar wordt afgetrapt - en inmiddels is een goede laptop net zo belangrijk als een nieuwe rugzak of je schoolboeken. Welke moet je halen? We zetten de beste opties van hooguit 500 euro op een rij.

Dit is een ingekorte versie van een uitgebreide vergelijking op BestGetest. Let op: De doorloop van modellen in de laptopmarkt gaat momenteel in hoog tempo. Daardoor kan het voorkomen dat enkele modellen snel uitverkocht zijn.

De beste: Lenovo ThinkBook 14

Volledig scherm © Lenovo

In deze prijsklasse is het vaak kiezen tussen een stevige of juist een snelle laptop. Gelukkig is er ook een model dat het op beide fronten goed voor elkaar heeft. De Lenovo ThinkBook 14 biedt een goede hybride tussen privé en zakelijk gebruik. Hij draait op Windows 10 Pro, hij is stevig (vooral de achterkant, want die is van metaal) en hij heeft veel aansluitingen.

De AMD Ryzen 3-processor is wat ons betreft redelijk: sneller ga je voor deze prijs niet vinden. Het scherm is bovengemiddeld goed en heeft een hoge kleurverzadiging, vooral vergeleken met andere laptops in zijn klasse.

De accu houdt het bij webbrowsen zo’n negen uur vol. Zit je veel op YouTube, dan kun je daar vier uur van aftrekken. Is je accu bovendien na enige tijd toe aan vernieuwing, dan kan dat: je kunt de accu vrij gemakkelijk zelf verwijderen en vervangen.

Ook goed: Acer Aspire 5

Volledig scherm © Acer

Bij een laptop van vijfhonderd euro kun je minder verwachten dan bij eentje van de dubbele prijs. Dat is helemaal het geval nu er veel schaarste op de markt is, waardoor de prijzen zijn gestegen. Toch hebben we er eentje gevonden voor 500 euro die nog best uitblinkt: de Acer Aspire 5. Het 14-inch scherm van deze laptop heeft een full hd-resolutie en bevat een ips-paneel, wat een beter beeldschermtype is dan TN, omdat de kijkhoeken en het contrast daarbij beter zijn. De monitor blinkt niet uit qua helderheid, maar valt wat dat betreft ongeveer op het gemiddelde van de geteste laptops.

De plastic behuizing van deze laptop lijkt door zijn kleur en bewerking op aluminium, maar alleen de achterkant van het beeldscherm is ook daadwerkelijk van aluminium, wat het toch een iets luxere uitstraling geeft dan wanneer hij helemaal plastic was.

Acer heeft duidelijk bespaard op het toetsenbord: het geeft wel erg mee als je vrij hard typt, heeft geen vingerafdrukscanner en de toetsenbordverlichting mist. Toch heeft dat plastic ook een voordeel: hij voelt daardoor vrij licht en dat is weer een grote plus voor onderweg.

Minstens net zo belangrijk voor onderweg is de accuduur, die bij deze laptop verrassend goed is. De Acer Aspire 5 kan bijna 8 uur lang vooruit in accuduur bij browsen. Om deze machine toekomstbestendig te maken, heeft Acer de optie opengelaten om een geheugenmodule te upgraden of een extra sata-ssd toe te voegen.

