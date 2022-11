Nieuwe profielfoto nodig? Deze slimme app maakt er in een handomdraai tweehonderd voor je

Je hebt op sociale media al een tijdje dezelfde profielplaat en wilt een nieuwe. Zelf maken? Welnee, vraag een app met kunstmatige intelligentie even om er tweehonderd voor je te maken. Binnen een halfuur zijn ze klaar.

Je hebt anno 2022 helemaal geen professionele tekenaar nodig om jezelf te schetsen. Slimme computersoftware kan jouw gezicht leren identificeren, waarna deze hier allerlei variaties van tekent in verschillende stijlen. De app maakt dan afbeeldingen in fictieve situaties, zonder dat jij ervoor hebt hoeven poseren. Dat resulteert dan in bijvoorbeeld dit soort platen:

,,Dat komt door een techniek die machine learning heet, waarbij een computer zelf ‘studeert’ op bepaalde data om het beter te kunnen begrijpen”, legt Tweakers-hoofdredacteur Wout Funnekotter uit. ,,Als de computer op een gegeven moment een model heeft getraind dat goed genoeg is, kan hij vervolgens nieuwe afbeeldingen genereren.”

,,Dit soort software is getraind op miljarden verschillende foto’s van allerlei soorten dingen. Vervolgens voeg je als gebruiker aan het einde nog het laatste beetje input toe in de vorm van je eigen foto’s.”

Eerst een krachtige pc nodig, maar nu is er een smartphone-app

Hij kreeg zo’n kunstmatige intelligentie op zijn eigen computer werkzaam. ,,Het wordt steeds makkelijker, maar het is zeker niet plug-and-play. Je hebt er echt wel technische kennis voor nodig en ook een krachtige pc.”

Inmiddels zijn er ook smartphone-apps die dat moeilijke werk voor je wegnemen. Je stuurt tien tot twintig van je favoriete selfies op en betaalt een klein bedrag. Die foto’s worden dan naar een krachtige cloud-computer gestuurd die met machine learning mooie nieuwe plaatjes maakt.

Lensa AI

Een populaire app die dat nu doet is Lensa AI, waar je voor tussen de 3,49 en 7,99 euro een reeks nieuwe platen kunt maken. De resultaten zien er soms verbluffend uit. Je zult jezelf niet op alle foto’s herkennen, maar uit een pakketje met 50 platen zijn altijd wel een stuk of vijf leuke te vissen.

Let bij Lensa AI trouwens wel goed op: de app probeert je een wat duur abonnement van 50 euro per maand aan te smeren. Je kunt een proefabonnement starten om daarna de app te gebruiken, maar denk eraan om daarna in de App Store ‘automatisch verlengen’ uit te schakelen.

Dit gaat nog veel mooier worden

Funnekotter denkt dat deze technologie alleen nog maar slimmer en beter gaat worden. ,,We staan echt pas aan het begin. Als je alleen al kijkt naar hoeveel rekenkracht aan het begin van het jaar nodig was versus nu, dan is dat fors gedaald. De software wordt steeds efficiënter.”

,,Daarnaast worden de modellen ook steeds beter in het ‘begrijpen’ van de opdrachten die we invoeren en het maken van realistische afbeeldingen.”

Gaat dit professionele tekenaars vervangen?

Computers die nepbeelden maken zijn online al langer een zorgpunt, bijvoorbeeld bij deepfakes. Daarbij wordt andermans gezicht naadloos in een video gemonteerd, waardoor het lijkt alsof die persoon aanwezig was. Heel bezorgd is de Tweakers-hoofdredacteur daar nog niet over ,,Daarbij worden zorgen ook al een paar jaar uitgesproken, maar voor zover ik weet worden die niet aan de lopende band op een kwaadaardige manier gebruikt.”

Maar machine learning kan wel op een andere manier voor problemen zorgen: ,,Als iedereen in de toekomst met een simpele app een mooie afbeelding kan genereren, waarom zou je dan nog een illustrator of ontwerper inhuren?” Daarmee lijkt de nieuwe technologie een potentieel gevaar voor de creatieve sector.

