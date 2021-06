Nieuwe smartphone nodig? Dit zijn de beste van het moment

Nu we officieel halverwege het jaar zijn, is het tijd om stil te staan bij de toestellen die de afgelopen maanden uitkwamen. Welke nieuwe gsm’s zijn echte technologische hoogstandjes? Een overzicht van de beste smartphones van 2021 tot nu toe.

Wanneer kocht jij voor het laatst een nieuwe smartphone? Eén jaar geleden? Twee of drie? De kans dat je nu langer met een smartphone doet dan vroeger is groot. Wanneer je een nieuwe koopt, komt het er dus op aan dat je een zeer goed toestel in huis haalt, zodat je er lange tijd van kunt genieten. De afgelopen maanden verschenen alvast enkele topmodellen!

Samsung Galaxy S21 Ultra

In januari lanceerde Samsung verschillende smartphones, waaronder de Galaxy S21 Ultra. Dit krachtige toestel is ideaal voor al wie graag filmt of fotografeert: het heeft onder andere een dubbele telelens en maakt video’s in 8K. Die bekijk je nadien op het haarscherpe 6,8 inch-scherm met een pixeldichtheid van 516 ppi.

Dankzij de batterij van 5000 mAh gaat je Samsung Galaxy S21 Ultra lekker lang mee. Is hij toch leeg? Dan kan je hem in een halfuurtje voor de helft opladen! Dankzij de acht processorkernen en een snelheid van 2,9 GHz is deze smartphone geschikt om zwaardere toepassingen te draaien.

Volledig scherm Samsung Galaxy S21 Ultra © Hardware.Info

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Xiaomi M11 Ultra

Er zijn weinig toestellen die dit jaar uitkwamen die met de Galaxy S21 Ultra kunnen concurreren, maar de M11 Ultra is er één van. Het nieuwe toptoestel van het Chinese Xiaomi heeft een razendsnelle Snapdragon 888-chip en een 6,81 inch-scherm met een ververssnelheid van 120 Hz.

De smartphone heeft niet alleen een verbluffende voorkant, maar ook een opvallende keramische achterkant. De lenzen steken uit, maar dat is niet enkel voor de hoofdcamera met een resolutie van 108 megapixel. Naast die lenzen steekt namelijk een scherm van 1,1 inch. Daarop kun je onder andere een foto naar keuze, je meldingen of de tijd weergeven.

Volledig scherm Xiaomi M11 Ultra © Harware.Info

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

OnePlus 9

In het middensegment is de OnePlus 9, die nog geen 700 euro kost, één van de allerbeste toestellen. Zo heeft de smartphone onder de motorkap ook een Snapdragon 888-chip en een werkgeheugen van 8 GB. Het 6,55 inch-scherm met een ververssnelheid van 120 Hz is perfect om op te gamen. Wanneer je batterij leeg is, kan je die op minder dan een uur tijd volledig opladen.

Volledig scherm OnePlus 9 © Hardware.Info

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

iPhone 12 Pro Max

Technisch gezien hoort deze smartphone niet in dit overzicht, omdat het toestel aan het eind van 2020 uitkwam. Toch is het momenteel de allerbeste iOS-smartphone die op de markt is, Apple lanceert zijn nieuwe toestellen steeds in het najaar. De iPhone 12 Pro Max heeft drie camera’s: een breedhoek-, een ultrabreedhoek- en een zoomlens. De LiDAR-scanner kan aan de hand van lichtstralen de diepte meten. Op die manier kan je smartphone beter inschatten wat waar staat, om vervolgens de focus sneller aan te passen.

Volledig scherm iPhone 12 Pro Max © Hardware.Info

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.