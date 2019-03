Nieuwste vlaggenschip Huawei onder de loep: P30 (Pro) is smullen voor hobbyfotograaf

ReviewNormaal gesproken zouden we nu een preview van de P30 en P30 Pro publiceren. Terwijl deze review wordt gepubliceerd is het evenement waarop Huawei de toestellen presenteert, immers nog in volle gang. Dit keer gaf de wereldwijde fabrikant ons echter al eerder de kans om zijn nieuwe toptoestellen te testen, waardoor we je nu al onze bevindingen over de P30 en P30 Pro kunnen meedelen. Een review van Tweakers.

Als we naar de specificaties en features van deze smartphones kijken, is het weer smullen, zoals wel vaker bij Huawei, vooral bij de Pro-versie. Een gebogen oledscherm van bijna 6,5 inch, een flinke accucapaciteit, een snelle chip, draadloos laden en de mogelijkheid om andere apparaten draadloos op te laden met de P30 Pro. Bovendien heeft het camerasysteem van de P30 en P30 Pro een camera met groothoeklens en telelens.

Volledig scherm P30 (Pro) © Tweakers Dat klinkt vast en zeker bekend, want het zijn specificaties die ook terug te vinden zijn op de Samsung Galaxy S10+

De P30 Pro-camera heeft echter een grotere primaire sensor met meer megapixels en maar liefst vijf keer zoom, tegenover twee keer bij Samsung. Natuurlijk zijn er wel meer dingen anders, zoals de software. Op de software van Huawei hebben we weleens kritiek gehad en Huawei maakte zich ook schuldig aan het weglaten van de audio-ingang voor koptelefoons, hoewel die op de P30 opeens herrezen is. Kortom: genoeg gespreksstof. Laat het graafwerk beginnen.

Flinke stap vooruit

Huawei zet met zowel de P30 als de P30 Pro een flinke stap voorwaarts ten opzichte van de P20-serie. Dat zien we vooral terug in de afwerking, maar zeker ook in de punten waarop de P20-serie al erg sterk was: de camera en de accuduur. De camera's van de P30 Pro is een stukje geavanceerder dan die van de P30, met onder meer een camera die objecten vijf keer zo dichtbij kan halen. De P30 mist helaas optische beeldstabilisatie, waardoor de zeer lichtsterke, primaire camera niet geheel tot zijn recht komt. Toch is ook de P30-camera goed en veelzijdig. Beide toestellen hebben een groothoeklens en verslaan de meeste concurrenten, zeker bij slechte lichtomstandigheden.

Volledig scherm P30 © Tweakers

Hoewel Huawei volledig focust op de camera’s, doen wij dat natuurlijk niet. Ook de andere aspecten van deze telefoons zijn echter over het algemeen niet slecht. De accuduur is erg goed, maar ook het opladen van de P30 Pro verdient een vermelding. Draadloos laden doet hij sneller dan de Galaxy S10-serie en bij het bedraad laden is het verschil zelfs nog groter. Het oledscherm van beide toestellen is prachtig, hoewel de S10-serie het op dat gebied wint.

Minpunten

Minpunten zijn er ook, maar die zijn minder groot dan de pluspunten. Het opvallendste minpunt is het monogeluid, want high-end Huawei-toestelen kunnen normaal gesproken mediageluid gewoon in stereo afspelen. Helaas is dit verloren gegaan en dat is niet bevorderlijk voor het kijken naar video’s. Ook is het jammer dat er geen audiopoort op de P30 Pro zit, want grote concurrent de S10+ heeft hem wel gewoon.

Stel dat je een toestel uit de Samsung S10- of de Huawei P30-serie overweegt, dan is de keuze best lastig. Allereerst is het handig om je af te vragen hoe groot je het scherm graag ziet. De camera zal daarnaast een belangrijk punt zijn. Als je graag dingen dichterbij haalt en in het donker fotografeert, is de P30-serie te prefereren. De S10-serie legt scénes met meer licht dan weer beter vast. De accuduur van de P30-serie is beter en de genoemde factoren als luidsprekers, 3,5mm-poort, laadsnelheden en software zijn eveneens belangrijk om mee te wegen. Een klein minpunt voor de P30-serie is verder dat de haptische feedback slap is als je het vergelijkt met de S10-serie, een iPhone, of Pixel-telefoon.

We kunnen je natuurlijk niet vertellen wat voor jou het best is, zeker niet aangezien elk P30- en S10-toestel zijn voors en tegens heeft. Kort door de bocht gezegd heeft de P30 grotere pluspunten, maar ook meer minpunten. Als je echter met die minpunten kunt leven, zou je best eens op de P30 of P30 Pro kunnen uitkomen.