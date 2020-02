Nog meer afzeggingen voor ‘s werelds grootste smartphonebeurs door coronavirus

Droom Nederland­se esporter valt in duigen door visumpro­ble­men

9 februari Op 3 januari maakte de Nederlandse Kadircan ‘Kadir’ Mumcuoğlu een droomtransfer. De 20-jarige League of Legends-speler werd gecontracteerd door Evil Geniuses, een grote Amerikaanse esports-organisatie. Een maand later is echter alles anders en is Kadir alweer terug in Nederland.