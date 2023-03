Noodknop politie al 20 jaar een ict-nachtmerrie: ‘Al ruim 1 miljard euro uitgegeven’

C2000Duizenden klachten van agenten, meerdere officiële meldingen bij de Arbeidsinspectie en talloze storingen op cruciale momenten. Het communicatiesysteem van de hulpdiensten C2000 is al twintig jaar een van de grootste hoofdpijndossiers van de overheid. Een project dat al ruim een miljard euro heeft gekost. En het einde is nog niet in zicht, vreest Michiel Steltman, directeur van stichting Digitale Infrastructuur Nederland. ,,Er is iets drastisch mis met onze manier van besturen.”

Het uitvallen van C2000 in het Brabantse Rijsbergen, tijdens een wilde achtervolging op bewapende criminelen, staat niet op zichzelf. In de afgelopen jaren zijn er tal van incidenten geweest, hebben toenmalige ministers als Guusje ter Horst en Ernst Hirsch Ballin experts ingeschakeld om euvels te verhelpen, zijn er voor honderden miljoenen euro’s aan updates doorgevoerd en is de Arbeidsinspectie zeker drie keer gevraagd om onderzoek te doen.

Het heeft allemaal weinig effect gehad. Dinsdagavond stuurden de vier grote politiebonden een brandbrief aan de korpsleiding en het ministerie met de eis dat de mankementen rond C2000 nu echt eens aangepakt worden. Politieke partijen als de PVV en de PvdA hebben Kamervragen gesteld. ,,We moeten doen wat nodig is om Nederland veilig en stabiel te houden”, zegt Kamerlid Lilian Helder in een bericht aan veiligheidsminister Dilan Yesilgöz. ,,U bent als minister verantwoordelijk voor de veiligheid van agenten. Verhelp die C2000-ellende!”

Weinig vertrouwen

Quote Dit is geen auto die je af en toe naar de apk brengt Michiel Steltman, directeur Digitale Infrastructuur Nederland Onder ict-deskundigen is er weinig vertrouwen dat de problemen met de belangrijke portofoon op korte termijn worden opgelost. ,,De overheid maakt op het gebied van ict keer op keer dezelfde denkfout”, zegt Michiel Steltman, directeur van stichting Digitale Infrastructuur Nederland. ,,Zij denken: we gooien er weer een grote update tegenaan, dan kunnen we weer een aantal jaar vooruit. Maar dat is nu zo’n klassieke denkfout. Ict, en dus ook C2000, is een vorm van technologie waar je elke dag aan moet werken. Dit is geen auto die je af en toe naar de apk brengt. C2000 is een dynamisch systeem dat nooit af is, maar elke dag zorg nodig heeft.”

Bij diverse grote gebeurtenissen, zoals de rellen op het strand van Hoek van Holland, de crash van een toestel van Turkish Airlines bij Schiphol en de aanslag op Koninginnedag, liet het netwerk de hulpdiensten flink in de steek. Daarop kwamen er weer grote onderzoeken, gaf de overheid weer honderden miljoenen euro’s uit aan systeemupdates en nam ze experts aan die voor verbetering moesten zorgen. ,,Er is inmiddels meer dan een miljard euro uitgegeven. En ik vraag mij af of dat geld in de loop der jaren wel goed besteed is”, zegt Steltman.

Politiebonden bevestigen de financiële kostenpost. ,,Het wordt tijd dat we C2000, maar ook andere ict-projecten, anders gaan organiseren”, aldus Steltman. ,,Zoeken naar een schuldige heeft geen zin: we moeten erkennen dat onze manier van besturen niet deugt. Vanuit die erkenning kunnen we gedragsveranderingen gaan doorvoeren.”

Veelvuldig in het nieuws

Het falen van C2000 is in de afgelopen twintig jaar veelvuldig in het nieuws gekomen. Al in 2009 moest toenmalig minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) in de Tweede Kamer tekst en uitleg komen geven over de mankementen van het communicatiesysteem. Een jaar later sloegen drie vakcentrales en de Vakvereniging Brandweer Vrijwilligers (VBV) alarm in een brandbrief en schakelden ze de Arbeidsinspectie in.

Volgens ict-vakblad AG Connect is C2000 een van de beruchtste IT-projecten uit de Nederlandse geschiedenis. Het platform maakt melding van ‘duizelingwekkende bedragen’ en zegt dat de overheid regelmatig te optimistisch bleek in het opleveren van een nieuwe versie. ‘De experts krijgen het niet voor elkaar om het netwerk genoeg te verbeteren’, klinkt het onder meer. In een nieuwe brandbrief eisen de politiebonden nu echt concrete maatregelen. ‘Wij kunnen niet anders dan van u eisen dat u per direct alle maatregelen zult nemen die ervoor zorgen dat politiemensen niet opnieuw in deze levensgevaarlijke situaties belanden.’

Minister Dilan Yesilgöz zegt via haar woordvoerder dat ze de problemen ‘serieus neemt’ en dat ze binnenkort hierover met de politievakbonden gaat praten.

