Nooit meer thuis blijven voor boodschappen: Albert Heijn komt gewoon binnen

Het concept is simpel. Met een zogenaamde smartlock is het voor bewoners mogelijk om van een afstand de deur te ontgrendelen en met een bijhorende camera kan men zien wie er voor de deur staat. Een bezorger komt aan de deur, belt aan, de bewoner wordt gebeld op de smartphone en kan hem of haar binnen laten. De bezorger ruimt vervolgens de boodschappen in de koeling en vertrekt weer. Het slot vergrendelt zich uiteindelijk automatisch.