‘NSA ontdekt groot gat in beveiliging Windows 10‘

De Amerikaanse geheime dienst NSA heeft waarschijnlijk een groot gat in de beveiliging van besturingssysteem Windows 10 ontdekt. Mensen die kwaad willen zouden dat kunnen gebruiken om diep in de computers van nietsvermoedende mensen en bedrijven door te dringen. Volgens The Washington Post komt Microsoft, de maker van Windows, vandaag nog met een update om het gat te dichten. Microsoft zelf heeft nog niet gereageerd.

Het gat zou zitten in de manier waarop Windows programma's checkt: code signing. In de code van computerprogramma's zit een handtekening van de maker. Als er dan een update komt, weet Windows meteen dat het een echte update is en dat het geen schadelijke software is die zich voordoet als echt programma. De NSA zou hebben ontdekt dat dit kan worden omzeild. Zo zou een hacker ongezien bijvoorbeeld spionagesoftware ergens kunnen plaatsen.

Windows 10 is de meest recente versie van het besturingssysteem en kwam in 2015 op de markt. Twee op de drie Windows-pc's in de wereld draaien op Windows 10.

Cyberspionnen

Volgens The Washington Post heeft de NSA na de ontdekking meteen een waarschuwing gestuurd naar Microsoft, zodat het bedrijf de fout kon herstellen. Als dat klopt, is het een opvallende koerswijziging. In 2011 of 2012 vond de NSA ook een gat in Windows dat de naam EternalBlue kreeg. De dienst hield de ontdekking stil, zodat de eigen hackers de opening konden gebruiken.