Oekraïense FIFA-bende opgerold: duizenden spelcomputers op game aangesloten

Het oprollen van de bende werd afgelopen week aangekondigd door veiligheidsdienst SBU, waarbij toen werd gerapporteerd dat het ging om een operatie waarbij cryptovaluta werd gegenereerd.

Uit foto’s van de opgerolde locaties blijkt waar het de criminelen vooral om ging: in stellingkasten staan duizenden PlayStations op een rij, waarbij uit sommigen de disc voor voetbalgame FIFA 21 steekt.

Virtuele voetbalkaartjes verdienen

Volgens gamesite Eurogamer werden die hoogstwaarschijnlijk gebruikt om waardevolle beloningen in voetbalgame FIFA te verzamelen. De spelmodus FIFA Ultimate Team is daarin goud geld voor criminelen: zeldzame spelerskaarten hierin kunnen voor hoge bedragen aan andere spelers worden verkocht.

Het draait in FIFA Ultimate Team om voetbalkaartjes. Spelers kunnen een pakje kopen voor echt geld, waarbij ze vooraf niet weten wat er in zit. Maar waar je bij gewone kaartjes enkel verzamelt, is een zeldzame kaart van bijvoorbeeld Ronaldo bij FIFA Ultimate Team een goede speler om in je team te gebruiken.

Automatisch spelers verdienen

De spelcomputers zouden zijn verbonden met pc’s, die vervolgens speciale software draaiden om het spel geautomatiseerd mee te bedienen. Hierdoor konden de zeldzame spelerskaartjes worden verzameld zonder dat iemand werkelijk hoefde te gamen.

De DSU zegt nagenoeg niks over de operatie, omdat de nog lopende operatie op veel vlakken geheim is. Wel is de kans aanzienlijk dat naast FIFA er ook andere dingen in het pakhuis gebeurde: er zijn ook vijfhonderd videokaarten en vijftig processoren in beslag genomen, die vermoedelijk werden gebruikt om ook cryptovaluta te mijnen. Hierbij voert een computer zware processen uit om nieuwe, nog niet ontdekte munten te verdienen.

FIFA Ultimate Team al langer onder vuur

FIFA Ultimate Team is inmiddels een grote omzetmotor voor gamestudio EA geworden. In het afgelopen jaar zou het bedrijf 1,62 miljard dollar aan alleen verkopen uit Ultimate Team hebben verdiend, wat neerkomt op 29 procent van de complete omzet van het bedrijf.

Dat terwijl de kaartenverzameloptie wereldwijd onder vuur ligt. Marktwaakhonden vinden dat het te veel lijkt op gokken, omdat je vooraf niet weet wat je precies koopt. En omdat waardevolle aanwinsten doorverkocht kunnen worden, zouden spelers zich geneigd voelen om geld te investeren in de hoop rijk te worden.

Rechtszaak in Nederland

De Nederlandse Kansspelautoriteit probeerde in 2018 meerdere spellen in strijd met de gokwet te verbieden. De namen van die games werden toen niet genoemd, maar volgens ingewijden was FIFA er één van.

Sindsdien zijn EA en de Kansspelautoriteit verwikkeld in een rechtszaak, waarmee het gamebedrijf hoopt aan te tonen dat het spel wel gewoon in de winkels mag liggen. De rechter kaf de gokautoriteit gelijk, maar EA ging meteen hierna in beroep. Dat beroep is nog niet uitgevochten.

