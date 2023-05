Onderling wantrouwen ouders en docenten over AI: ‘We moeten het zélf maar uitzoeken’

Ouders en docenten vertrouwen elkaar slecht als het gaat om het beschermen van kinderen tegen slimme chatbots zoals die van Snapchat. De ontwikkeling van deze zogeheten kunstmatige intelligentie (AI) gaat zó snel en is zó ingewikkeld dat het voor zowel ouders als docenten niet meer is bij te houden. Dat meldt EenVandaag na onderzoek onder bijna 3000 docenten en ouders.

Kunstmatige intelligentie bestaat al jarenlang, maar is vooral het afgelopen jaar in een stroomversnelling gekomen. Steeds meer computersystemen komen met deze techniek in de buurt van menselijke intelligentie, of overstijgen die zelfs. Populaire apps als Snapchat kunnen bijvoorbeeld al teksten schrijven die eruitzien alsof ze door een mens zijn geschreven.

Deskundigen maken zich zorgen over de razendsnelle opmars van kunstmatige intelligentie. In de Tweede Kamer gaan stemmen op om de chatbot van Snapchat, waar de laatste weken veel kinderen mee in aanraking komen, te verbieden. Deze bot presenteert zich als je nieuwe beste virtuele vriend en geeft je complimentjes als je bijvoorbeeld een foto van jezelf stuurt. Volgens EenVandaag maakt ruim 80 procent van de ondervraagde Nederlanders zich zorgen over het gebruik van AI door minderjarigen.

‘We moeten het zelf uitzoeken’

Chatbots zoals die van Snapchat zijn in korte tijd extreem populair geworden bij jonge gebruikers. Veertig procent van de ouders geeft aan dat hun kind wel eens AI gebruikt. Iets meer dan de helft van de ouders geeft aan dat ze onvoldoende in staat zijn om hun kinderen te leren om met een slimme chatbot om te gaan. Ouders hebben echter nóg minder vertrouwen in scholen: 76 procent denkt dat scholen niet genoeg kennis hebben om kinderen voor te lichten over dit nieuwe fenomeen. Ouders zeggen dat je dit ook niet van reguliere docenten kunt verwachten dat ze dit weten en pleiten voor speciale lessen door bijvoorbeeld gastdocenten.

,,We zien in het onderzoek dat de helft van de docenten zelf óók vindt dat het hun verantwoordelijkheid is om kinderen hierover te onderwijzen, maar zij voelen zich absoluut niet gesteund door schoolbesturen of het ministerie van onderwijs”, zegt redacteur Daphne Cornelisse. Eén van hen de docenten zei daarover: ,,We moeten het zelf allemaal maar uitzoeken terwijl wij de benodigde kennis ook niet hebben, heel kwalijk.”

Minder vertrouwen in ouders

Opvallend is dat docenten nog minder vertrouwen in ouders hebben dan andersom: 92 procent denkt dat ouders onvoldoende in staat zijn om kinderen te leren met AI om te gaan. Dat ouders en docenten weinig vertrouwen in elkaar hebben is zorgelijk. Bijna twee derde van de ondervraagde docenten geeft namelijk aan dat hun leerlingen al gebruik maken van AI voor hun schoolwerk. Minder dan een kwart van de docenten zegt dat ze niet met zekerheid kunnen zeggen of leerlingen voor hun opdracht AI hebben gebruikt. Scholen zeggen dat teksten laten schrijven door AI kan worden gezien als fraude, maar het is nog altijd lastig om het gebruik van ChatGPT te bewijzen.

Een pauze in de ontwikkeling van AI, zoals meer dan 1000 tech-experts in een open brief voorstellen, vindt 64 procent een goed idee. Deelnemers zeggen dat zo’n pauze de mogelijkheid biedt om te kijken naar ofwel een verbod, ofwel regulering: veel deelnemers zijn bang dat de ontwikkeling toch niet meer te stoppen is en we er vooral mee om moeten leren gaan.

Volledig scherm Foto ter illustratie. © Getty Images/Tetra images RF