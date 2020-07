Onderzoeksraad voor Veiligheid start onderzoek naar beveiligingslek Citrix

Dutch League Echo Zulu verslaat PSV Esports en meldt zich bij top 3 Dutch League: ‘Ze hebben ons onderschat’

14:48 In de vijfde speelronde van de Nederlandse League of Legends-competitie (Dutch League) heeft Echo Zulu vriend en vijand verrast. Ze versloegen PSV Esports, dat vorig jaar nog in de finale stond, en later op de avond ook Dynasty waardoor ze plotseling op de derde plaats van de ranglijst staan.