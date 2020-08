OnePlus Nord Review: luxe functies op telefoon van 400 euro?

De laatste en enige poging van smartphonemaker OnePlus om een betaalbare telefoon op de markt te brengen, dateert alweer van 2015. We hebben het over de OnePlus X, die we destijds best konden waarderen. Nu - vijf jaar later - probeert OnePlus de middenklasse opnieuw voor zich te winnen, met de Nord. De experts van Tweakers bekeken of OnePlus eindelijk weer een hit te pakken heeft.

Dit is een ingekorte review. Het volledige artikel lees je op de website van Tweakers.

De laatste jaren was OnePlus vrijwel volledig te vinden in het hoge segment, dus moesten er voor de Nord wat concessies worden gedaan. Op het eerste gezicht bestaan die aanpassingen uit het weglaten van de telecamera, een dure interne chip, usb 3 en draadloos laden, maar er is meer. Zo willen we natuurlijk weleens zien hoe de camera’s zich houden tegenover die van de 835 euro kostende OnePlus 8 Pro, maar ook tegenover de camera’s van een toestel met een vergelijkbare prijs. Die prijs is met 400 euro op het eerste gezicht competitief, als je tenminste genoegen neemt met 8gb werkgeheugen en 128gb opslag. Niet dat dit weinig is, want de basisversies van de high-end OnePlus 8 en 8 Pro hebben hetzelfde. Kortom, de Nord ziet er interessant uit.

Onder de motorkap

De OnePlus Nord levert in op zijn kracht, maar dat is wat ons betreft niet per se een dealbreaker. We hebben in het verleden gezien dat de software van OnePlus de telefoon in de praktijk lang snel houdt. Je zult na een aantal jaar wel merken dat de telefoon wat op zijn tandvlees loopt. Het is echter waarschijnlijker dat je de OnePlus Nord tegen die tijd wegdoet omdat de accu niet al te best meer is, omdat hij stukgaat of misschien wel omdat je simpelweg een nieuw speeltje wilt.

Je merkt het verschil tussen de 8 Pro en Nord vooral als je door veel verschillende media scrolt, of bij het spelen van zwaardere games. Het verschil tussen het laden van de meestgebruikte apps op de Nord of 8 Pro is gering, al doet hij wel merkbaar langer over het laden van zware apps. Wel is de telefoon geschikt voor het onlangs gelanceerde 5G-netwerk.

Helaas zit er geen draadloos laden op de Nord, vooral omdat de accuduur heel behoorlijk is. De OnePlus Nord verslaat een groot deel van zijn directe concurrenten. Zo kan je bijvoorbeeld zo'n 15 uur browsen en houdt hij het tijdens het kijken van een video 22 uur vol. Naast het draadloos opladen heeft de Nord ook geen stereoluidsprekers en geen 3,5mm-poort. Die eerste is begrijpelijk, maar kan ook een reden zijn om niet voor dit toestel te kiezen. Het ontbreken van een 3,5mm-poort is vooral zonde, want dat zou dit toestel niet hebben misstaan.

Scherm, behuizing en camera

Volledig scherm Oneplus Nord. © Tweakers

OnePlus heeft een oledscherm met een verversingssnelheid van 90Hz in het toestel weten te zetten en dat is netjes voor deze prijs. In combinatie met de vloeiende software van OnePlus en de 2048 helderheidsniveaus van de Nord leidt dit ertoe dat het toestel lekker door Android heen navigeert. Je wilt al snel niet meer zonder 90Hz-verversingssnelheid. Het scherm heeft een resolutie van 2400x1080 pixels en dat is hetzelfde als bij de OnePlus 7T en 8. Op deze grootte is dat een prima scherpte, zoals we wel vaker hebben betoogd.

Helaas heeft de Nord geen gebogen schermranden en zijn de randen van het toestel van plastic. Dat laatste is wellicht een reden om weg te blijven van de Nord, want het toestel buigt net even te gemakkelijk. Een hard hoesje is dan ook aan te raden.

Voor een midrangetoestel is het camerasysteem van de OnePlus Nord op papier indrukwekkend. Achterop zitten drie camera’s en een dieptesensor, die de OnePlus 8 en 8 Pro niet eens hebben. De primaire camera is dezelfde als die van de OnePlus 8, wat niet slecht is als hij even goed presteert. Er zit verder een ultragroothoekcamera op, wat altijd handig is, ook al is het aantal megapixels beperkt. De macrocamera van de Nord lijkt ook direct te zijn overgenomen van de duurdere OnePlus 8.

Voorop zitten twee frontcamera’s. De eerste ziet er op papier goed uit, met 32 megapixel. De tweede is handig voor als je met meer personen een selfie wil nemen, want deze heeft een beeldhoek van 105 graden. Op cameragebied doet de Nord niet veel onder voor zijn grotere broers (de 8 en 7T Pro), maar als je op cameragebied alleen met het allerbeste genoegen neemt, is de Nord niet direct het toestel om te kopen.

Conclusie

Met de Nord zet OnePlus een middenklasse smartphone neer die op de meeste punten een dikke voldoende scoort voor zijn prijs. Het oledscherm met 90Hz-verversing is mooi, de accuduur is goed en het laden is snel. De camera is ook prima voor zijn prijs, al is het natuurlijk geen high-end niveau en heb je geen telelens. De behuizing is wat zwak door het gebruik van plastic. Ook heeft het toestel geen draadloos laden, stereoluidsprekers of 3,5mm-poort. Wel is hij toekomstvast door de 5g-ondersteuning. De compromissen moeten bij je passen, maar voor veel mensen is dit toestel zeker een aanrader.