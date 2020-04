OnePlus stelt nieuw vlaggenschip voor met vier camera’s en draadloos laden

Amazon kondigt mi­ni-beveili­gings­ca­me­ra van 48 gram aan

14 april Amazon start in mei de verkoop van de Blink Mini, een compacte beveiligingscamera voor binnengebruik. Met zo’n 48 gram aan gewicht is het de kleinste beveiligingscamera op de markt. Voor online opslag is echter wel - zoals bij elke slimme camera - een abonnement nodig.