Ongekend in game-industrie: Nederlands spel Horizon maakt kans op belangrijkste prijs

De Amsterdamse studio Guerrilla Games is - als enige Nederlandse partij - uitgegroeid tot een wereldspeler in de game-industrie. Tussen alle grote Amerikaanse en Britse spelers, waar doorgaans het meeste geld zit, is dat een prestatie van formaat. De studio maakte in 2017 het spel Horizon Zero Dawn, bedoeld als een soort tegengeluid op eerder door hen gemaakte grauwe schietspellen. ,,In plaats van een stoere soldaat wilden we een vrouwelijk personage in een kleurrijke wereld”, vertelde gameregisseur Mathijs de Jonge in gesprek met deze site.