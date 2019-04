Ontslagen worden door de computer, bij Amazon kan het

De productiviteit van werknemers in de magazijnen van Amazon wordt constant in de gaten gehouden door een computersysteem. Personeel dat niet hard genoeg werkt, krijgt automatisch een ontslagbrief op de mat.

Dat blijkt uit documenten in handen van techwebsite The Verge. Automatisch ontslag komt veel vaker voor dan buitenstaanders denken, zo schrijft de website. Bij een magazijn in de Amerikaanse staat Maryland werden binnen een maand ongeveer driehonderd medewerkers ontslagen, zo‘n tien procent van het totale personeel op de locatie. Zij voldeden niet aan het productiviteitsquota. Een voormalig werknemer van het distributiecentrum stapte naar de Amerikaanse waakhond op het gebied van arbeidsrecht, omdat hij of zij onwettelijk ontslagen zou zijn. Amazon sprak van een veel voorkomende reden van ontslag: de medewerker haalde de productiviteitseisen niet. Het overheidsorgaan heeft tot nu toe nog niet ingegrepen.

Over het gehele land zijn er zo’n 125.000 medewerkers, verdeeld over 75 distributiecentra, die met het computersysteem werken, zo meldt The Verge.

We Are Not Robots

Het systeem meet de productiviteit van werknemers binnen een distributiecentrum. Een belangrijke waarde die wordt bijgehouden is de time of task, kortweg TOT. Hiermee meet de computer hoelang een werknemer geen nieuw pakketje scant. Als een personeelslid niet hard genoeg werkt, genereert het systeem automatisch een waarschuwing of een ontslagbrief. Volgens Amazon kunnen leidinggevenden wel ingrijpen bij het systeem.